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Linet tüm bakışları topladı!

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Linet tüm bakışları topladı!
Linet, Bodrum'da verdiği konser sonrası kısa bir tatile çıktı.

Yaz aylarının gelmesi ile sık sık Ege Bölgesi'nde sahne alan Linet, önceki gün Yalıkavak'taki bir beach'te objektiflere yakalandı. Yaklaşık 30 dakika boyunca yüzdükten sonra dinlenmeye çekilen sanatçı, fit ve düzgün vücudu ile tüm dikkatleri üzerine çekti. 

Ablası Sima Menasi ile birlikte vakit geçiren güzel sanatçı, bol bol güneşlendi. Bir ara sıcaktan bunalan Linet, kendisini serin sulara bıraktı. İyi bir yüzücü olduğu bilinen sanatçı, sonrasında duş aldı.

Sevgilisi ile tatil yapan oyuncu Ali Yerlikaya ile karşılaşan Linet, selamlaşarak ayak üstü sohbet etti. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir mağazadan çıkarken görüntülenen Linet, "Ben her halimi beğenen ve kusurum olsa bile kendimi beğenen bir kadınım. Tüm kadınlarda bunu tavsiye ederim. O yüzden hiçbir zaman bikinili yakalanama korkusu yaşamadım" sözlerini dile getirmişti. 

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