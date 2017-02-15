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Lindsay Lohan ülkesine dönmeye korkuyor!

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Lindsay Lohan ülkesine dönmeye korkuyor!
Seksi oyuncu Lindsay Lohan, ABD’ye dönmekten korktuğunu söyledi.

Oyuncu, inancı nedeniyle ülkesine gitmekten çekindiğini ve şu sıralar İslam dinini keşfettiğini açıkladı: “Bir süre kutsal Kitap Kur’an-ı Kerim üzerinde çalıştım. Teselliyi onda buldum. İslam çok güzel bir din ve ben de maneviyata düşkün biriyim. Farklı dinler beni her zaman cezbeder.”

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