Lindsay Lohan ülkesine dönmeye korkuyor!

Seksi oyuncu Lindsay Lohan, ABD’ye dönmekten korktuğunu söyledi.

Oyuncu, inancı nedeniyle ülkesine gitmekten çekindiğini ve şu sıralar İslam dinini keşfettiğini açıkladı: “Bir süre kutsal Kitap Kur’an-ı Kerim üzerinde çalıştım. Teselliyi onda buldum. İslam çok güzel bir din ve ben de maneviyata düşkün biriyim. Farklı dinler beni her zaman cezbeder.”