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Lindsay Lohan haşemayı attı, sütyeni taktı!

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Lindsay Lohan haşemayı attı, sütyeni taktı!
Tayland’da haşemalı, İtalya’da bikinili.

Geride bıraktığımız aylarda radikal bir karara imza atan ve daha mazbut bir hayat yaşamaya karar veren Lindsay Lohan, sosyal medya hesabından fotoğrafların neredeyse tamanını silmiş ve türbanlı karelerini ya da Dubai’ye gerçekleştirdiği ziyaretten fotoğrafları hesabından paylaşmıştı.

Tüm bunlar olurken bir yandan da tesettür modasına el atan Lohan kendi tasarladığı kıyafetleri ve başörtülerini tanıtmaya başlamıştı.

Herkes onun Müslüman olduğunu konuşurken Lindsay Lohan bir İtalyan dergisine verdiği cesur pozlarla yine ezber bozdu.

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