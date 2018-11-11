  • BIST 92.839
  • Altın 212,028
  • Dolar 5,4915
  • Euro 6,2205
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

Liderler Paris'te böyle yürüdü !

»
Liderler Paris'te böyle yürüdü !
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü anma törenleri kapsamında, Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı.

Liderler Birinci Dünya Savaşı törenleri için Zafer Takı’na yürüdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 100. yıl dönümü anma törenlerine katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris’teki Elysee Sarayı’na geldi. 

Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 100. yıl dönümü anma töreni başkent Paris’teki Elysee Sarayı’nda gerçekleştiriliyor.

Dünya liderlerinin katılımı ile gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.

Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brigitte Macron tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Macron ve eşiyle kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra törenin gerçekleştirileceği salona geçti. 
Devlet ve hükümet başkanları eşleri ile birlikte, Birinci Dünya Savaşı’nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması’nın 100. yıl dönümü anma törenleri için Paris’teki Charles de Gaulle Meydanı'nın ortasında bulunan Zafer Takı’na (Arc De Triomphe) yürüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ön sırada yürüdü. Zafer Takı’na ulaşan liderler, Başkanlar Tribünü’nde yerlerini aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ise liderlerin yanına geç gelmesi dikkat çekti.
Törene ev sahipliği yapan Emmanuel Macron’un askeri kıtayı selamlamasının ardından, Fransız ordusu Fransa milli marşını okudu. Sonrasında ünlü çellist Yo-Yo Ma performans sergiledi.

Öte yandan, dün havanın yağmurlu olması nedeniyle ABD askerlerini anma törenine katılmayan ABD Başkanı Donald Trump, bugün yağmurlu havada gerçekleştirilen yürüyüşte en ön sıralarda yer aldı.

 

Etiketler: , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı10 Kasım 2018 Cumartesi 23:52
  • Eski kadın futbolcu Serenay Aktaş: Sevginin olduğu yerde silahlardan kurşun çıkmaz10 Kasım 2018 Cumartesi 22:31
  • Cimbom Kayseri'de coştu10 Kasım 2018 Cumartesi 22:18
  • Rusya'da korkutan yangın!10 Kasım 2018 Cumartesi 20:54
  • Hangi ülke Rusya'yı tehdit etti ?10 Kasım 2018 Cumartesi 20:50
  • Kitap Fuarı'na büyük ilgi !10 Kasım 2018 Cumartesi 20:05
  • Dünya liderlerin buluşması..!10 Kasım 2018 Cumartesi 16:57
  • İstanbul, Tekirdağ ve Antalya'da terör operasyonu10 Kasım 2018 Cumartesi 14:55
  • Atatürk'ü özlemle anıyoruz!10 Kasım 2018 Cumartesi 12:51
  • Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu10 Kasım 2018 Cumartesi 12:40
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim