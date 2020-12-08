Libya'da Türk gemisine el konuldu

Libya'da General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Misrata Limanı’na giden Jamaika bayraklı bir Türk gemisine el koyduklarını duyurdu.

Reuters’ın haberine göre; Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, ticari kargo gemisi Mabrouka’nın Derna Limanı yakınlarında durdurulduğunu açıkladı. Mismari, gemide 9’u Türk vatandaşı olmak üzere 17 mürettebatın bulunduğunu söylerken, konteynerlerin henüz kontrol edilmediğini belirtti.

Ayrıca Mismari, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti’ne (UMH) silah ve savaşçı tedarik etmeye devam etmekle suçladı. Libya Ulusal Ordusu, savaşın başından bu yana Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından destekleniyor.

Reuters, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un konuya ilişkin hemen bir yorum yapmadığını açıkladı.

Libya’da ekim ayında uzun süredir devam eden çatışmaları durduran bir ateşkes imzalanmıştı. Taraflar, Birleşmiş Milletler öncülüğünde önümüzdeki yıl ülke genelinde seçimlerin düzenlenmesini hedefleyen siyasi diyaloğu sürdürüyor.