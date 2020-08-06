Libya zirvesi sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la görüştü.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Başkanlık Konseyi binasında gerçekleşen görüşmeye, Çavuşoğlu'nun Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo da katıldı.

Görüşmede, Libya krizindeki son gelişmeler ve krizin siyasi çözümüne yönelik atılacak adımlar ele alındı.

"BİZ MASANIN HEP BAŞ AKTÖRÜ OLDUK, HAFTER MASADAN HEP KAÇTI"

Çavuşoğlu'nun kritik zirve sonrası yaptığı açıklamalar şöyle:

2 sahil güvenlik botunu Libya'ya veriyoruz. Halk burada meşru hükümetten hizmet bekliyor. Bunları konuştuk.

Ruslarla bakan yardımcıları düzeyinde bir görüşmemiz oldu. Görüşmelerimizi sürdürme noktasında anlaştık. Avrupa Birliği güçlü destek vermeli. Dışişleri bakanları olarak da 3'lü görüşeceğiz birazdan. Malta, Libya ve biz...

Meşru hükümet kalıcı bir ateşkes için buraların kendisine verilmesini istiyor. Hafter ve destekçileri hazırlık yaparken, meşru hükümetin hassasiyetine de herkes önem vermeli. Şu an masada diplomasi görüşülüyor. Biz bu masanın baş aktörü olduk. Masadan kaçan hep Hafter oldu. Hafter'e bu kadar güçlü destek veren ülkeler masadan kaçarken Hafter'i ikna etti mi, etmek istedi mi, edebildi mi? Bizce ikna etmek istemediler, ikna etmediler.

ALMANYA'YA LİBYA UYARISI

Silah ambargosu için Almanya'nın gözlem gemisi gönderecek olmasına değinen Çavuşoğlu, "Bazı AB ülkeleri bu işlerden rahatsız. Malta cesur davrandı İrini operasyonundan çıktı. Almanya, taraf olursa, tarafsızlık ortadan kalkar. Berlin zirvesinin de meşruiyeti ortadan kalkar. Hafter'e havadan, Mısır üstünden, Doğu'dan gelen silahlar denetlenmiyor. Fransa kendi verdiği silahları denetler mi? Hayır. Almanya'nın adımı bundan dolayı yanlış bir adım atıyor." dedi.

"LÜBNAN'DA 1'İ AĞIR 8 VATANDAŞIMIZ YARALI"

Lübnan'ın Beyrut limanında meydana gelen patlamayla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Tıbbi malzeme ve ekibimizi Lübnan'a gönderdik. 1 saat önce de AFAD başkanımız ile Lübnan Başbakanı görüşecekti. Lübnan'daki patlamada 1'i ağır 8 yaralımız var. Her zaman Lübnan'ın yanındayız." diye konuştu.