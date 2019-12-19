Libya Konusunu Türkiye ile Görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Önümüzdeki günlerde Türk heyeti ile Libya konusunu Moskova'da görüşeceğim" açıklaması yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyük yıl sonu basın toplantısı kapsamında soruları yanıtlamak için Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi.

Libya kriziyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Önümüzdeki günlerde Türk heyeti ile Libya konusunu Moskova'da görüşeceğim" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ekonomiden iç siyasete, uluslararası meselelerden Rusya'daki sosyal sorunlara kadar çeşitli alanlarda değerlendirmeler yaptı.

Putin'in her yılın sonunda düzenlediği bu basın toplantısının 'büyük' olarak tanımlanmasının nedenlerinden biri, toplantının belirli bir bitiş zamanının olmaması. Zira basın toplantısının ne zaman biteceğine Putin kendisi karar veriyor.

Putin'in bu yıl 15. kez düzenlediği basın toplantılarının en uzunu 2008'de gerçekleşmişti. Bu basın toplantısı 4 saat 40 dakika sürmüştü. Putin'in geçen yılki basın toplantısı ise 3 saat 43 dakikanın ardından sonlanmıştı.