Lezbiyen ilişkiyi Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

İntizar-Sinem Gedik ilişkisini Mustafa Ceceli'ye mail atarak ihbar eden kişi, İntizar'ın yeğeninin kocası çıktı.

Sözcü gazetesinden Ümit Türk'ün haberine göre, savcılıkta şüpheli sıfatıyla ifade veren S.Y., "İntizar ile Sinem Gedik ve oğlu A., Fethiye'deki evimizde 2-3 gün kaldılar. A., bana babasının Mustafa Ceceli olduğunu söyledi. İlk önce inanmadım.

İnternetten araştırdıktan sonra Mustafa Ceceli'ye mail attım. Amacım İntizar ile Sinem'in yaşadığı ilişkiden A.'nın etkilenmesini önlemekti" dedi. S.Y., internete sızdırılan görüntülerle bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Mustafa Ceceli, ayrıldığı eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar ilişkisine yönelik video kaydını aile mahkemesine sunarak oğlunun velayetinin değiştirilmesini talep etmişti. Video kaydının Ceceli tarafından internete sızdırıldığını öne süren Sinem Gedik, “Özel hayatının ihlal edildiği” gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Mustafa Ceceli ise ihbar maillerinin tanımadığı birinden geldiğini belirterek suçlamaları reddetmişti.

MAİLİ ATAN KİŞİ İNTİZAR’IN YEĞENİNİN KOCASI…

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı iddialara ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, Mustafa Ceceli’ye mail atan kişinin İntizar’ın yeğeninin kocası S.Y.'nin olduğu belirlendi. 24 Temmuz’da ifadesi alınan S.Y., İntizar ile Sinem Gedik ilişkisini Mustafa Ceceli’ye mail atarak ihbar ettiğini, ancak video kaydıyla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

“İNTİZAR’LA SİNEM’İ ÖPÜŞÜRKEN GÖRDÜM”

İşte sozcu.com.tr’nin ulaştığı o ifade:

“İntizar eşimin teyzesi olmaktadır. İntizar, ilk olarak bu tarihten 15 ay önce Sinem Gedik ve oğlu ile Fethiye’ye evimize misafir olarak gelmişti. Sinem Gedik kendisini bana reklamcı olarak tanıttı. İntizar başka başka kadınlarla da evimize geldiği için bu duruma alışkındık. Ancak Sinem’le geldiklerinde kendilerini arayan kişilere Bodrum’da olduklarını söylüyorlardı. Bizde kaldıkları bu süre içinde İntizar ve Sinem yemek yerken ve değişik zamanlarda, birbirlerine kur yapıyordu. Bir erkek bir bayana nasıl kur yapıyorsa İntizar da o şekilde kur yapıyordu. Hatta birkaç kez öpüşürlerken gördüm. 2-3 gün kaldıktan sonra İstanbul’a döndüler.”

“BABASININ MUSTAFA CECELİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

S.Y., ifadesini şöyle sürdürdü; “Bir hafta sonra İntizar, Sinem Gedik ve oğlu yine bize geldiler. Hep birlikte denize girdiğimiz gün A., bana, babasının Mustafa Ceceli olduğunu söyledi. Ancak ben ilk söylediğinde inanmadım. Daha sonra internetten araştırdım. Kendi kullanmış olduğum mail adresimden Mustafa Ceceli’nin internetten bulmuş olduğum mail adresine 8 Ağustos 2017 tarihinde mail attım.”

“CECELİ’YE MAİL ATTIM: ÇOCUĞUNUZU LEZBİYEN ORTAMINDAN KURTARIN”

S.Y.’nin Mustafa Ceceli’ye attığı mailde şu ifadeler yer aldı; “Merhaba, A., dünya güzeli hiperaktif akıllı bir çocuk. Tam öğrenme çağında çocuğunuzu lezbiyen ortamından kurtarın. Eşim İntizar’ın yeğeni. Fethiye’de kalıyorlar A.’ya ise Bodrum’dayız diye yalan söylüyorlar.”

“AMACIM ÇOCUĞUN ETKİLENMESİNİ ÖNLEMEKTİ”

İspatı olsun diye İntizar ile Sinem Gedik’in evlerinde otururken çekilmiş bir fotoğrafı ile A.’nın denizde çekilmiş 7 adet fotoğrafını da maile ek olarak gönderdiğini belirten S.Y., “Bunu yapmamın nedeni İntizar ve Sinem’in yaşadığı lezbiyen ilişkiden A.’nın etkilenmesini önlemekti” diye konuştu.

İNTİZAR TEHDİT ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

İfadesinde bunu maddi ve manevi bir beklenti içinde olmadan yaptığını belirten S.Y., İntizar’ın arayarak tehditte bulunduğunu iddia etti. S.Y., “Videoları internete düştükten sonra İntizar beni aradı. Bana mail adresimi değiştirmemi Mustafa Ceceli’ye yeniden mail atarak İntizar ile aramdaki husumetten dolayı ilk maili kendisine gönderdiğimi belirtmemi istedi. Bir çocuğun hayatı söz konusu olduğu için kabul etmedim. O da bana, sabıkan var bu işler senin üzerine kalır’ dedi” diye konuştu.

İNTİZAR’DAN ŞİKAYETÇİ OLDU KORUMA TALEBİNDE BULUNDU

İfadesinde Sinem Gedik’in evine kamera yerleştirilip görüntülerin internete verilmesinden haberinin olmadığını ve bu yöndeki suçlamayı kabul etmediğini belirten S.Y., İntizar’dan şikayetçi olduğunu ve koruma talebinde bulunduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜLERİ İNTİZAR'IN AKRABALARININ ORTAYA ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan görüntülerin kendisine mail yoluyla geldiğini savunan Mustafa Ceceli avukatı aracılığıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavclığı’na başvurarak, eski eşi Sinem Gedik, şarkıcı İntizar ile İntizar’ın avukatları hakkında kendisine, ‘iftira attıkları ve suç uydurdukları’ iddiasıyla şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde, ilk ihbar mailini İntizar'ın yeğenin gönderdiği, internete sızdırılan video kaydının da yine İntizar’ın husumetli olduğu akrabaları tarafından ortaya çıkarıldığı iddia edildi.