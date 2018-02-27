Leyla Lydia Tuğutlu, önceki akşam tasarımcı kardeşler Raisa&Vanessa’nın Enerji Müzesi’ndeki defilesindeydi. Defileyi en önden izleyen oyuncu, gece boyunca frikik vermemek için yoğun çaba sarf etti. Gece için derin göğüs dekolteli tulum tercih eden Tuğutlu, telefonuyla konuşurken flaşların patlamasıyla tedirgin oldu. Güzel oyuncu, hemen başını önüne eğip dekoltesini kontrol etti.
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Leyla'nın Frikik Korkusu
Çağatay Ulusoy'un yeni dizisinin partner adaylarından biri olan Tuğutlu, frikik konunsunda da büyük bir sınav verdi.
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