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Leyla Zana'ya 21 yıl hapis!

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Leyla Zana'ya 21 yıl hapis!
HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında, 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Şubat’ta Diyarbakır’da gözaltına alınarak aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında 9 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Zana, “Örgüt üyesi olmak”, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” ve “Suçu ve suçluyu övmek” iddiaları ile suçlanıyor.

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