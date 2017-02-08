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- El Bab her taraftan kuşatıldı
- Evetçiler farklı hayırcılar farklı camiye
- ByLockçu AKP’lileri açıklamanın tam sırası
- El Bab'tan şehit haberi
- Leyla Zana gözaltında
- IŞİD İstanbul'da camiye saldıracaktı
- Şeyma'nın özlemi!
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- Erkan Petekkaya domuz gribine yakalandı!
- "Vatanım Sensin"e bir sürpriz isim daha katılıyor!
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Leyla Zana gözaltında
Etiketler: Leyla Zana
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ByLockçu AKP’lileri açıklamanın tam sırasıCHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na “ByLock kullanan 4 AKP'li bakanın ismini açıklayacağım” sözleri hatırlatıldı.
VİDEO GALERİ
- 17:08 - El Bab her taraftan kuşatıldı
- 16:45 - Evetçiler farklı hayırcılar farklı camiye
- 16:40 - ByLockçu AKP’lileri açıklamanın tam sırası
- 16:39 - El Bab'tan şehit haberi
- 16:33 - Leyla Zana gözaltında
- 16:28 - IŞİD İstanbul'da camiye saldıracaktı
- 16:15 - Şeyma'nın özlemi!
- 16:10 - Ece Erken'in avukatından flaş açıklamalar!
- 16:07 - Erkan Petekkaya domuz gribine yakalandı!
- 15:58 - "Vatanım Sensin"e bir sürpriz isim daha katılıyor!
- 15:39 - Cemil İpekçi torununu bırakmıyor.
- 15:19 - DÜNYA ERKEK MODASININ MERKEZİ MİLANO’DA BİR TÜRK MARKASI “DAMAT”
- 14:51 - Porno yıldızının kızı!
- 14:37 - Osman Can’dan ‘ihraç’ çıkışı
- 14:34 - Uyuşturucu tacirlerinin yeni taktiği!
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