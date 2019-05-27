LEYLA GÜVEN AÇLIK GREVİNİ SONLANDIRDI

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısından sonra HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 200 gündür sürdürdüğü açlık grevini bitirdiği öğrenildi.

HDP Hakkâri Milletvekili ve DTK Eşbaşkanı Leyla Güven öncülüğünde başlatılan açlık grevi ve ölüm orucu eylemleri ile ilgili avukatları aracılığıyla mesaj gönderen terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan “Eyleminizin sona ermesini bekliyorum. Bana ilişkin maksadınızın hasıl olduğunu rahatlıkla belirtiyorum” dedi.

Öcalan’ın çağrısı sonrasında açlık grevi eylemleri, 200. günde sona erdi. Avukatlar, görüşmede İstanbul seçimlerinin konuşulmadığını, yeni bir çözüm sürecinden bahsedilemeyeceğini de belirtti. Açlık grevinin sona ermesiyle Leyla Güven ve diğer milletvekilleri de hastaneye kaldırıldı.

Terör örgütü liderine tecrit uygulandığını öne süren Leyla Güven’in başlattığı ve cezaevlerine yayılan açlık grevleriyle ilgili 22 Mayıs günü İmralı’da Öcalan ile görüşen Asrın Hukuk Bürosu avukatları Nevroz Uysal, Rezan Sarıca, İbrahim Bilmez ve Raziye Turgut dün bir açıklama yaptı. Öcalan, el yazısı ile kaleme alıp imzaladığı mesajı avukatı Uysal tarafından okundu. Öcalan ile görüşmelerine ilişkin olarak da değerlendirme yapan avukat Uysal, bu görüşmelerin başlamasının, bir müzakere sürecinin varlığı anlamına gelmediğini kaydetti. Uysal, şöyle devam etti: “6 Mayıs’ta kamuoyuna sunduğumuz yedi maddelik mesajda önemli bir konu da Rojava, Kuzey Suriye, SDG ve Suriye’de sorunların çözümünün nasıl olması gerektiği maddesiydi. Bu konuda düşüncelerini tekrarladı. İmkan olursa Suriye’nin bütünlüğü içinde Kürt sorunu dahil Suriye’nin tüm sorunları konusunda pozitif rol oynayacağını söyledi” dedi. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlan avukatlardan Rezan Sarıca, “Görüşmede İstanbul seçimleri gündeme geldi mi?” sorusuna, “İstanbul seçimleriyle ilgili bir gündem yoktu” diye yanıt verdi. Avukat İbrahim Bilmez ise “Görüşmeler müzakere sürecinin önünü açacak mı, bu yeni bir süreç anlamına geliyor” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bir çözüm sürecinden söz edilemez. Müvekkilimizin bir çağrısı var. Bunların tartışılması önemliydi” diye yanıt verdi.

‘Demokrasi kazandı’

Açıklamaların ardından hem Leyla Güven, hem de cezaevlerinden ayrı ayrı yapılan açıklamalarla, eylemlerin sona erdirildiği belirtildi. Bu gelişmeden sonra da Güven, evinden hastaneye kaldırıldı. Bugüne kadar ilgi gösteren herkese teşekkür eden Güven, “Bu kolektif bir direnişti. Bu direnişle Türkiye halkları kazandı, demokrasi kazandı” dedi. Öte yandan HDP Diyarbakır il binasında 3 Mart’tan bu yana açlık grevinde olan HDP milletvekilleri Dersim Dağ, Murat Sarısaç ve Tayip Temel de hastaneye kaldırıldı.