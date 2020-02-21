Leyla Aydemir Davası!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir 18 gün sonra küçük cansız bedeni bulundu. Mahkemede Leyla Aydemir'im annesi Şükran Aydemir mahkeme başkanına '' Farz edin ki Leyla sizin kızınız.'' diyerek mahkemeden çıktı.

Ağrıda kaybolan Leyla Aydemir'in 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. 7 sanığın ifadeleri alındı. gizli tanık ise verdiği ifadelerinde Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir ile ilgili bilgiler verdi.

Bu bilgiler;

"Olay anında ben köy içinde dolaşıyordum. Leyla, evinin önünde ve Yusuf'un yanındaydı, 'Ü.' denilen küçük çocuk da oradaydı. Bir süre sonra sadece Yusuf'un yanında Ü. vardı. Yusuf, kendi evlerinin karşısındaki evin ahşap kapısına yaslanmış, elleri cebinde tedirgin hareketleri ile çevreyi kontrol ediyordu. Sonra anne Şükran dışarı çıktı, Leyla'yı sordu. Yusuf, kızın annesine köy içine doğru gittiğini söyledi, Şükran da köy içinde çocuğunu aramaya başladı. Bu işi kim yapmış, kimler yardım etmiş; bilmiyorum, görmedim ancak Leyla kaybolmadan önce Yusuf'un yanındaydı. Küçük kızın kaybolmasından sonra başlatılan aramalara ben de katıldım, Yusuf sanki anahtarlarını düşürmüş gibi bir yere bakarak arıyordu. Yani arama yapıyor gibi gözükmek için böyle davrandığını düşünüyorum. Aramalara ben de katıldım. Leyla'nın kaybolduğu haberinden sonra Yusuf sarhoş gibiydi, çökmüş haldeydi. Çocuğa bir şey olmayacağını, köy içinde bir yerde olduğunu söyleyip bu halde olması, onun Leyla'nın kaybolmasından dolayı bu halde olmadığını gösteriyordu çünkü telaş yapanlara '' sakin olun'' diye söylüyordu.''

Mahkeme 2 tutuklu sanık olan baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir' in adli kontrol ile şartlı tahliye edilmesini, kardeşi Yusuf Aydemir'i ise tutuklu yargılandığı duruşma 21 Şubat'a ertelenmişti.

FARZ EDİN Kİ SİZİN KIZINIZ

Duruşma bugün devam ediyor, Leyla'nın annesi duruşmada Mahkeme başkanına

''Önce Allah'ın adaletine sonra sizin adaletinize güveniyorum. Farz edin ki Leyla sizin kızınız.'' diyerek duruşmadan çıktı.

Anne Aydemir, duruşmaya katılmicağını söyledi.