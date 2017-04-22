Levent Gök: Adalet Bakanı anayasal suç işledi

CHP'li Gök, Adalet Bakanı Bozdağ'ın "Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın 'Ret' kararı dışında karar verme seçeneği yoktur" sözlerini "tehdit" olarak değerlendirdi.



CHP Grup Başkanveli Levent Gök, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Gök, düzenlediği basın toplantısında, "Adalet Bakanı tweet atıyor, 'CHP'nin başvuruları yersizdir, Anayasa Mahkemesi'ne, Danıştay'a başka yerlere başvuramaz' diyor. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Adalet Bakanı meşru hak aramayı ne zamandan beri uygunsuz görüyor? Adalet Bakanı hakimlere talimat veriyor. 'CHP başvuruda bulunamaz' demenin arkasında hakimlere bir tehdit vardır, 'Bakın, sakın ha yanlış yapmayın' diyen bir anlayış vardır. Adalet Bakanı anayasal bir suç işlemiştir" diye konuştu.

Bozdağ ne demişti?YSK'nın verdiği kararlar aleyhine Danıştay ve Anayasa Mahkemesi dahil hiçbir mahkemeye/mercie başvurulamaz. Buna rağmen başvuru halinde, Anayasa ve yasalarımıza göre Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın 'Ret' kararı dışında karar verme seçeneği yoktur.