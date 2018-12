Lerzan mutlu'dan şok itiraflar

Lerzan Mutlu Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Mutlu, Oya Aydoğan ile arasında geçenleri canlı yayında anlattı.

Gözümle gördüğüm bir ihaneti affettim. Yüzüne vurdum ama aşıksan bir kereyi affedebiliyorsun. Bir kereye mahsus affediyorsun.

Ben Demet ile çok görüşürüm. Dönem dönem küsüşürüz ama hiçbir zaman gerçekten ona kızmadım. Çok az kişi var etrafımda. Hülya Avşar ve Ajda Pekkan’ı hayranlıkla izliyorum. Çok izole bir yaşamları var. Benim hayatımda takdir ettiğim gözümde iki kadın onlar…

Kadın partnerle iş yapmak dünyanın en zor şeyi… Hayatımın sonuna kadar bir daha asla yapmayacağım. Bir daha magazin ve partnerli iş hayatımın sonuna kadar tövbeliyim…

Ben o programı 4 ay boyunca kabul etmedim. Çünkü o benim yapabileceğim bir şey değil bir konservatuvarlı olarak…Benim magazini kabul etmem, televizyonu şarkılarımın önüne geçirmem benim hayatımda yaptığım en büyük hatadır. Bundan sonra magazini sizin gibi duayen isimlere bırakıyorum.

Özgür Aras benim için annemden sonradır. Burcu Esmersoy hem çok güzel hem de çok komik bir kızdır. Beni nerede görse ‘bu güzellikle evlenemiyorsun, sende büyü var’ diyor…

Her sene yılbaşında kendimi ödüllendiriyorum. İtalya’ya gidiyoruz. Bu ara çok alışveriş yapmaktan taraf değilim. Albüme çok para harcadım. Bir de Paris’i çok severim. Orada olaylar çıktı biliyorsunuz, bu yılbaşında alışveriş yapmayacağım…

Bülent Ersoy ile bir tazminat davam var. Ceza davası kazanıldı. Aldığı cezanın gün bedeli ödendi. Avukatım kendi ücreti için bir icra gönderdi Bülent Hanım’a. Onun da haberi yokmuş, benim de haberim yoktu avukatın kendi ücretini tahsil edeceğinden. Bülent Ersoy çok sevdiğim bir büyüğümdür neden böyle oldu bilmiyorum. Affetmek Allah’a mahsustur. Herkes birbirinin canını acıtabilir, bu önemli değil ki… İnsanlar bu camiada küsebilirler, her şey olabilir.

Allah gani gani rahmet eylesin. Oya Aydoğan çok sevdiğim bir büyüğümdü. Eskiden tanıdığım bir büyüğümdü. Beni kanala geldiğimde istememişti. Çok değerli yöneticilerden birinde ‘ona getirmeyin’ demiş. Bunu duyduktan sonra dışarda görüşmüyorduk. Oya Abla çok doktora gitmeyi seven biri değildi. Aort damarı yırtılmış. Bunu aldılar… Dediler ki, bu kadının dolabında ceset yok. Evde patates yerken vefat eden bir hanımefendinin üzerinden bu kadını doğrayalım dediler.

O döneme ait pişmanlığım asla yok. Beni Allah yargılar, kullar değil. Ben bunun mükafatını da aldım zaten. Böyle bir şey olabilir mi? Hepimiz Müslümanız! O sinsi lafında bir espri var.

Hastaneye gittim, arkadaşları benim dedikodumu yaptılar ya… Dedim ki bunlar duaya gelmemişler, dedikoduya gelmişler. Hastanede olumsuz hiçbir şeyle karşılaşmadım, böyle bir şey olabilir mi ya?Ben de çok kırgındım hiçbir zaman sizi arayıp dert yanmadım. Bugün olsaydı ben o programı kabul etmezdim. Pişmanlığım… Benim bir daha asla toplu bir işte olmamam. Bir şeyi alıp yukarı çıkarmam insanları rahatsız ediyor. Bir daha benim üzerimden böyle bir algı yaratılması hoşuma gitmiyor.

Cenazesine de gidemedim. Bülent Hanım hiç gitmiş mi? Ben Gurur’un yanında da kimseyi görmedim!Bu yaşananlar bana Allah’ın işine karışılmayacağını öğretti.

Benim babam yanımda 39 yaşında kalp krizinden vefat etti. Her şey olabilir. Su içerken boğazıma takılır ve bitti… ‘Siz bana bu soruyu soruyordunuz ben sinirlendim, gittim’ öyle mi?

Hastanede linç kampanyası yapan hiç kimseyi Gurur’un yanında görmedim. Bu çok acı. Hastaneyi dedikodu mecrasına çeviren kimse yoktur… Gurur’u ben 3 kez gördüm. Siz benim vicdanımı sorgulayamazsınız ama benim vicdanım sonuna kadar rahat… Biz o masada ‘sinsi’ diyerek espri yapıyorduk.

‘Yapmasaydım’ dediğim bir şey yok. Asla ve asla!Yaşı, kariyeri büyük tamam benim de kalbim çok kırıldı. Kanalda istememek ne demek?Herkesin karakteri aynı değil. Bazıları duygularını saklayabilir. Ekran önünde oynayabilir. Ben öyle biri olamadım. O anda espri yaptık bu böyle anlaşıldı… Benim yapabileceğim bir şey yok!