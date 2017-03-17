Lerzan Mutlu'dan Bülent Ersoy'un sözlerine yanıt

"Renkli Sayfalar" programının sunucusu Lerzan Mutlu, Bülent Ersoy'un kendisine yönelik attığı adımın çok geç atılmış bir adım olduğunu söyledi.

Bülent Ersoy dün davalık olduğu Lerzan Mutlu'nun sunduğu "Renkli Sayfalar" programına telefonla bağlanmıştı.

BÜLENT ERSOY LERZAN MUTLU'DAN ÖZÜR DİLEDİ (VİDEO)

Uzun uzun kendisini ifade ettiği yayında Ersoy, ''Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Ben kırmak isteseydim, ağlatmak isteseydim bütün yayınlara bağlanırdım. Az çok lafım da dinlenir. Bir atımda bulunduğumu duydunuz mu? Bu konuda yorum yaptım mı? Hayır. O bana anası diyordu. Anası ona bağırmıyor mu?'' şeklinde konuşmuştu.

Bugün Ersoy'un dünkü sözlerinin üzerine yorum yapan Mutlu, Ersoy'un attığı adımın geç atılmış bir adım olduğunu ifade etti.

Lerzan Mutlu Ersoy'un kendisine yönelik Oya Aydoğan ile ilgili suçlamalarının ardından çok zor günler geçirdiğini ve pek çok kişinin haksızca üzerine geldiği o dönemde çok sevdiği Bülent Ersoy'dan destek görmeyi beklediğini ifade etti.

"Neden o dönemde bir yayına bağlanıp 'Pardon' demedi? Annem her gün gözyaşı döktü" diyen ve sanat hayatına adım attığı ilk yıllardan itibaren büyük engellerle karşılaştığını bu engelleri hep sevdiği insanların koyduğunu ifade eden Mutlu canlı yayında yine duygusal anlar yaşadı.