Lemi Çelik CHP'den belediye başkanı adayı mı olacak?

2009'da Güngören'den aday gösterilen Trabzonspor'un efsane futbolcusu Lemi Çelik'i CHP'nin Trabzonluların yoğun olduğu bir bölgeden aday göstereceği konuşuluyor.

Trabzonspor'un efsane futbolcularından Lemi Çelik'i CHP, 2009'da Güngören'den aday gösterdikten sonra, şimdi de Karadenizlilerin yoğun olduğu bir bölgeden tekrar aday gösterileceği konuşuluyor.

İstanbul'da Karadenizlilerin yoğun olduğu bir bölgeden kazanılacağı düşünüldüğü bir bölgeden Lemi Çelik'in aday gösterileceği konuşulurken, İyi hizmet verebileceğini ve başarılı bir yönetici olacağına inandığı için Lemi Çelik'i tekrar aday gösterecek.

Ünlü futbolcu ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmadan hiçbir açıklama yapmayacağını, Genel Başkan uygun görürse hizmete açık olduğunu belirtti.