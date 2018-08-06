Leicester City Mahrez'in boşluğunu doldurdu!

Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Manchester City'e giden Riyad Mahrez'in boşluğunu, bir diğer Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal ile doldurdu.

İngiliz ekibi bu transfer için Ghezzal'ın kulübü Monaco'ya 10 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek. Kariyerine Lyon'da başlayan Ghezzal, geçen sezonun başında Monaco'ya transfer olmuştu. Ancak Cezayirli oyuncu, yeni takımında beklenen performansı ortaya koyamamıştı.

2017-18 sezonunda, 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 33 kez Monaco forması giyen Ghezzal, 2 kez fileleri havalandırabilmişti. Ghezzal, Leicester City'de, kendisinin Lyon'da da çalıştıran Claude Puel ile yeniden biraraya gelecek.