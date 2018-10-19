Lee: "Çirkin teklifler çok geliyor"

12 milyon takipçisi olan İnstagram fenomeni Amanda Lee, "Ünlü iş adamlarından çirkinn teklifler aldığını belirtti."

12 milyonun hayran olduğu Instagram modeli Amanda Lee, Cosmopolitan dergisine verdiği röportajda, fenomen olmanın karanlık yanlarını anlattı...

Antrenör ve pilates eğitmeni Amanda Lee, Instagram hesabı sayesinde para kazanan internet ünlülerinden...

12 milyon takipçisi bulunan Lee, Cosmopolitan dergisine verdiği röportajda, Instagram fenomeni olmanın olumlu ve olumsuz yanlarından bahsetti.

Lee,"Bu kadar çok takipçim olduktan sonra, durup bir şeyleri yeniden değerlendirdim ve kendime 'bu gerçekten ben miyim?' diye sordum. Ruh sağlığım için, sürekli mükemmel olmaya çalışmak istemiyorum. Sürekli çaba harcamaya gerek kalmadan, kendime güvenmek istiyorum." dedi.

"Ben her zaman göz önünde olmak istedim. İnsanların yaptığı yorumlar yüzünden sürekli kıvrımlı vücudumu ön plana çıkaran, seksi bir marka oluşturma çabasına girdim. Ünlü iş adamlarından çirkin teklifler almak beni çok etkiledi.

İnstagramda bir fotoğraf paylaşmak için yüzlerce fotoğraf çektirdiğini ve arasından birini seçtikten sonra da saatlerce düzenlemesiyle uğraştığını söylüyor.