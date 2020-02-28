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Lavrov'dan Açıklama; Erdoğan ve Putin Telefon Görüşmesi yaptı

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Lavrov'dan Açıklama; Erdoğan ve Putin Telefon Görüşmesi yaptı
İdlib'deki saldırıyla ilgili Lavrovdan açıklama geldi.

Lavrov. "Eğer Moskova ile Ankara arasındaki mutabakatlar tamamen uygulansaydı, Türk askerlerin ölmesi gibi trajedilerden kaçınmak mümkün olabilirdi. Moskova, Suriye'de Türk askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Ankara'ya başsağlığı diliyor. Rusya ve Türkiye, İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır" dedi. Lavrov aynı zamanda Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

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