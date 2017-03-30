İşte o görüntüler:
- BIST 89.496
- Altın 146,559
- Dolar 3,6433
- Euro 3,9136
- İstanbul 16 °C
- Ankara 17 °C
- ABD Dışişleri bakanı Başbakan ile ne görüştü?
- Kadın cinayetleri dizi oluyor!
- Seda Sayan'dan iddialara yanıt
- Lavinia'dan seksi kareler
- Selahattin Demirtaş açlık grevine başlıyor
- Yeni dönem 1 Nisan'da başlıyor! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor...
- Olay açıklama! "Hollanda'nın yeni hocasını biz seçmeliyiz"
- Bekâretini 9 milyon TL'ye sattı!
- F.Bahçe'nin Kjaer için istediği rakam
- Fikret Orman açıkladı: Emre Mor...
- 13 yaşındaki çocuğa kürtaj!
- Türk atletizminde doping depremi!
- O ev hakkındki ayrıntılar şaşırttı.
- 500 milyon dolar göndermişler!
- Ebru Gündeş'in albümünde rötar var
Lavinia'dan seksi kareler
Etiketler: Lavinia
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kadın cinayetleri dizi oluyor!Özgecan Aslan, Münevver Karabulut ve Sarai Sierra cinayetleri, 60 dakikalık üç bölümden oluşan diziyle seyircisiyle buluşturacak.
Seda Sayan'dan iddialara yanıtBiten ilişkinin ardından ortaya atılan iddialar Seda Sayan'ı kızdırdı.
Ebru Gündeş'in albümünde rötar varEbru Gündeş, nisan ayında çıkarmayı planladığı albümünü ekim ayına ertelemek zorunda kaldı.
Meryem Uzerli'nin keyfine diyecek yok!Arap hayranları Meryem Uzerli’yi zengin etti. Kendi adını taşıyan kozmetik markasını Dubai’de de satışa sunan Uzerli, şu anda en çok satanlar arasında en önde!
- 13:42 - ABD Dışişleri bakanı Başbakan ile ne görüştü?
- 13:40 - Kadın cinayetleri dizi oluyor!
- 13:29 - Seda Sayan'dan iddialara yanıt
- 13:29 - Lavinia'dan seksi kareler
- 13:28 - Selahattin Demirtaş açlık grevine başlıyor
- 13:26 - Yeni dönem 1 Nisan'da başlıyor! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor...
- 13:08 - Olay açıklama! "Hollanda'nın yeni hocasını biz seçmeliyiz"
- 13:04 - Bekâretini 9 milyon TL'ye sattı!
- 13:03 - F.Bahçe'nin Kjaer için istediği rakam
- 12:57 - Fikret Orman açıkladı: Emre Mor...
- 12:55 - 13 yaşındaki çocuğa kürtaj!
- 12:53 - Türk atletizminde doping depremi!
- 12:50 - O ev hakkındki ayrıntılar şaşırttı.
- 12:47 - 500 milyon dolar göndermişler!
- 12:10 - Ebru Gündeş'in albümünde rötar var
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim