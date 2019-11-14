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LAVERNE COX, CHARLİE’NİN MELEKLERİ FİLMİNİN GALASINDA HAKAN AKKAYA TASARIMI SEKSİ ELBİSE GİYDİ!

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LAVERNE COX, CHARLİE’NİN MELEKLERİ FİLMİNİN GALASINDA HAKAN AKKAYA TASARIMI SEKSİ ELBİSE GİYDİ!
Trans model Laverne Cox, dün akşam, Charlie'nin Melekleri filminin Los Angeles'taki galasına katıldı. Cox, kadın oyuncuların oldukça sıradan giyinip geldikleri geceye, son derece seksi kıyafetiyle damga vurdu.

The Orange Is The New Black dizisinin oyuncusu ve aynı zamanda modellik yapan Laverne Cox, dün akşam Charlie’nin Melekleri filminin Los Angeles’taki galasına katıldı. Geceye Türk tasarımcı Hakan Akkaya imzalı transparan bir elbise ile katılan Cox, seksi kıyafeti ile melekleri unutturdu…

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Galaya gelen tüm basının ilgisini çeken 47 yaşındaki trans model, Akkaya’ya ait elbise ile mor halının adeta tozunu attırdı. Poz verirken dahi kendine olan güveni belli olan ünlü model, makyajı ve saç modeliyle de kıyafeti oldukça iyi bütünlemiş…

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LGBTQ + aktivisti olan Laverne stiliyle filmin başrol oyuncuları Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska’yı da gölgede bıraktı.

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Filmin melekleri Ella Balinska, Elizabeth Banks, Kristen Stewart ve Naomi-Scott

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