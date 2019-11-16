LATİN GRAMMY ÖDÜLLERİ’NE LAFERTE DAMGA VURDU! TÖRENE ÜSTSÜZ KATILDI!

Las Vegas'ta düzenlenen Latin Grammy Ödülleri'ne Şilili şarkıcı Mon Laferte damga vurdu. Geceye üstsüz bir elbiseyle katılan şarkıcı, ülkesindeki olaylara dikkat çekti.

Şili’de metro ücretine yapılan zam ile başlayan gösteriler yaklaşık 1 aydır devam ederken, eylemciler ile polis arasında çatışmalar da sürüyor. Olayların başladığı günden bu yana 23 kişi hayatını kaybederken, 1200’ü aşkın kişi de yaralandı.

Başta BM olmak üzere uluslararası arenada herkes sükûnet çağrısı yaparken, Şilili şarkıcı Mon Laferte de ülkesindeki olaylara dikkat çekmek için sıra dışı bir yöntem seçti.

ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Latin Grammy Ödülleri’ne göğüslerini açıkta bırakan bir elbiseyle katılan Laferte, basın mensuplarının ilgi odağı oldu.

Laferte sahnede şiir okudu.

Üzerine siyah ve kalın harflerle, “Şili’de işkence yapıyor, tecavüz ediyor ve cinayet işliyorlar” yazan Laferte, sahnede bir de şiir okudu.

Gecede En İyi Alternatif Albüm Ödülü’nü aldığı sırada Şilili şair La Chinganera’nın şiirinden bir bölüm okuyan şarkıcı, “Şili, senin acın canımı yakıyor” dedi.