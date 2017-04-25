Lara Su Özsoy'dan Emre Altuğ açıklaması

Takvim'de yer alan habere göre Altuğ'la çekilen bir karesini dün instagram'da paylaşan Özsoy, şu sözlerle aşk haberlerini yalanladı:
"En güzel baba, en güzel ağabey, en güzel aile. Asılsız saçmalıklarla pembe renkli hayatımı siyaha boyamanıza izin verecek hiçbir şey yapmam."
Özsoy'un açıklamasına Altuğ da beğenisiyle destek verdi.
"En güzel baba, en güzel ağabey, en güzel aile. Asılsız saçmalıklarla pembe renkli hayatımı siyaha boyamanıza izin verecek hiçbir şey yapmam."
Özsoy'un açıklamasına Altuğ da beğenisiyle destek verdi.