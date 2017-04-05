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Lahor'da patlama! Çok sayıda ölü var

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Lahor'da patlama! Çok sayıda ölü var
Pakistan’ın Lahor kentinde canlı bomba saldırısı düzenlendi. Yetkililer askerlerin bulunduğu alanda kendini patlatan canlı bomba saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırının Taliban tarafından gerçe

Reuters haber ajansının geçtiği habere göre hükümet sözcüsü Malik Ahmed Khan patlamada ölenlerden dördünün asker ikisininse sivil olduğunu söyledi. Askerleri hedef alan saldırıda ölen sivillerin nüfus sayım memuru olduğu belirtiliyor.   Patlamanın olduğu cadde güvenlik güçleri tarafından çember altına alındı.

Pakistan’ın ikinci büyük kenti Lahor kentinde geçtiğimiz şubat ayının sonunda  yine bir bombalı saldırıya maruz kalmıştı. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı. Saldırıdan Taliban sorumlu tutulmuştu.

Patlama anı bir alış veriş merkezinin güvenlik kamerası tarafıdan an be an görüntülenmişti.  korkunç patlamanın etkisiyle bir alış veriş merkezinin giriş katı yerle bir olmuştu.

Lahor'da geçen yıl Paskalya Bayramı kutlamalarında bir parkta düzenlenen bombalı saldırıda ise 70'den fazla insan ölmüştü.

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