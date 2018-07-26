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Lady Gaga'dan ateşli pozlar!

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Lady Gaga'dan ateşli pozlar!
Lady Gaga, Malibu sahillerinde gerçekleşen fotoğraf çekiminde, birbirinden seksi kostümlerle görüntülendi.

Grammy ödüllü şarkıcı, dalgalarla boğuşurken zaman zaman zor anlar yaşadı. Zorlandığı anlarda kendisine ekibindekiler yardımcı oldu. 

MALIBU'DA 24 MİLYON DOLARLIK EVİ VAR
Amerikalı şarkıcının bu fotoğraf çekimi için evinden fazla uzaklaşmasına gerek kalmadı.

Çünkü Lady Gaga'nın Malibu sahilinde, Warner Bros. yöneticilerinden Dan Romanelli'den 2014 yılında satın aldığı malikanesi bulunuyor. Lady Gaga'nın malikanesi 24 milyon dolar değerinde. 

Gerçek adı Stefani Germanotta olan Lady Gaga, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşırı doz nedeniyle hastaneye kaldırılan müzisyen arkadaşı Demi Lovato'ya geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanan Lady Gaga'nın, Instagram'da 29 milyon takipçisi bulunuyor. 

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