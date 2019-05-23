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LADY GAGA KİM?

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LADY GAGA KİM?
Sevgilisi Bradley Cooper'ın, ünlü şarkıcı Lady Gaga ile olan yakınlaşmasından ötürü oldukça zor günler geçirdiği söylenen Shayk, dedikodular sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla olay oldu.


Irina Shayk dedikoduları umursamıyor!Sevgilisi Bradley Cooper'ın, ünlü şarkıcı Lady Gaga ile olan yakınlaşmasından ötürü oldukça zor günler geçirdiği söylenen Shayk, dedikodular sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla olay oldu.Ünlü şarkıcı Lady Gaga ve oyuncu Bradley Cooper, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Oscar Ödül Gecesi'nde, birbirlerine tavırları gündem olmuştu.

 

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