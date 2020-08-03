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La Casa de Papel'den kötü haber: Final mi yapacak?

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La Casa de Papel'den kötü haber: Final mi yapacak?
Netflix, İspanyol dizisi La Casa de Papel’in beşinci ve final sezonu onayı aldığını "Soygun sona eriyor" ifadeleriyle duyurdu.

La Casa de Papel 5. sezonuyla izleyiciye veda edecek. Dizi çekimlerine Danimarka'da başlanacak.

Netflix, İspanyol dizisi La Casa de Papel’in beşinci ve final sezonu onayı aldığını "Soygun sona eriyor" ifadeleriyle duyurdu.

Gazeteduvar’ın haberine göre, çekimleri Danimarka’da başlayacak olan dizinin kadrosuna Miguel Ángel Silvestre ve Patrick Criado katıldı.

Dizinin yaratıcısı Alex Pina, "Neredeyse bir yılı grubun nasıl parçalanacağını düşünerek geçirdik. Profesörü tekrar nasıl adapte edeceğimizi planladık. Birçok karakter için geri dönüşü olmayan durumlara girdik. Sonuç olarak La Casa de Papel’in finaline geldik. Satranç oyunundan savaş stratejisine geçiş yapıyoruz: saldırı ve çekişme" ifadelerini kullandı.

 

Çekimleri Danimarka’da başlayıp daha sonra İspanya ve Portekiz’de devam edecek olan 5. sezonun, Kovid-19 salgını nedeniyle bir değişiklik olmazsa, 2021 yılının sonbahar aylarında yayınlanması bekleniyor.

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