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Kylie'nin Tatili

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Kylie'nin Tatili
Kylie Jenner, sevgilisi Tyga ile Meksika'da yaptığı tatilin fotoğrafları ile gündeme oturdu.

Kylie Jenner, sevgilisi Tyga ile Meksika'da yaptığı tatilin fotoğrafları ile gündeme oturdu.Kim Kardashian'ın küçük kardeşi ve "Keeping up with the Kardashians" televizyon programının seksi üyesi Kylie Jenner, sevgilisi Tyga ile gittiği tatilde objektiflere yakalandı.

Özel hayatlarını tüm dünyanın gözü önünde yaşayan çift, son olarak yayınladıkları video ile gündeme oturmuştu. Jenner ve Tyga'nın romantik anlarının bulunduğu videoda, Jenner üstsüz olarak kamera karşısına geçmişti. 19 yaşındaki güzel yıldız şimdi de sevgilisi ile gittiği tatil fotoğrafları ile gündemde.

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