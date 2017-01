Kylie Jenner yine banyodan paylaştı!

Kylie Jenner, Instagram'daki hayranlarına sürpriz yapmak için geçtiğimiz cumartesi sabahı da çok konuşulacak bir fotoğraf paylaştı.



Instagram'da 76 milyon takipçisini şaşırtan Keeping Up With The Kardashians'ın en genç yıldızı, sosyal medyada nasıl takipçilerini mutlu edeceğini çok iyi biliyor.

19 yaşındaki Kylie Jenner, siyah iç çamaşırı ve siyah kısa tişörtüyle oldukça dikkat çekici bir başlangıç yaparak güne başladı.

Hidden Hills'teki 6 milyon dolarlık evinin büyük banyosunda çektiği seksi selfie, hayranlarının ilgi odağı oldu.

Pembe saçlı güzelin henüz uykulu olduğu fark edilirken, normaldekinden çok daha az makyajla fotoğraf çektiği için fotoğraf yoğun ilgiyle karşılandı.

Hafta sonunun en popüler sosyal medya paylaşımlarından birisi olan fotoğraf, 2 milyon beğeni aldı ve altına Kylie Jenner sadece "Günaydın" notunu düşmüştü.