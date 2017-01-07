  • BIST 77.107
  • Altın 137,557
  • Dolar 3,6304
  • Euro 3,8336
  • İstanbul -5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAYENİ YILINIZ KUTLU OLSUN...

Kylie Jenner yine banyodan paylaştı!

»
Kylie Jenner yine banyodan paylaştı!
Kylie Jenner, Instagram'daki hayranlarına sürpriz yapmak için geçtiğimiz cumartesi sabahı da çok konuşulacak bir fotoğraf paylaştı.


Instagram'da 76 milyon takipçisini şaşırtan Keeping Up With The Kardashians'ın en genç yıldızı, sosyal medyada nasıl takipçilerini mutlu edeceğini çok iyi biliyor.
19 yaşındaki Kylie Jenner, siyah iç çamaşırı ve siyah kısa tişörtüyle oldukça dikkat çekici bir başlangıç yaparak güne başladı.
Hidden Hills'teki 6 milyon dolarlık evinin büyük banyosunda çektiği seksi selfie, hayranlarının ilgi odağı oldu.
Pembe saçlı güzelin henüz uykulu olduğu fark edilirken, normaldekinden çok daha az makyajla fotoğraf çektiği için fotoğraf yoğun ilgiyle karşılandı.
Hafta sonunun en popüler sosyal medya paylaşımlarından birisi olan fotoğraf, 2 milyon beğeni aldı ve altına Kylie Jenner sadece "Günaydın" notunu düşmüştü.

 

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!07 Ocak 2017 Cumartesi 18:32
  • Tuvana Türkay ile Seçkin Özdemir aşk mı yaşıyor?07 Ocak 2017 Cumartesi 17:35
  • Tülin Şahin: “Güçlü saçlar kadınlara özgüven veriyor.”07 Ocak 2017 Cumartesi 17:07
  • "SENİN GİBİ YİĞİDİ UNUTMAYACAĞIZ"07 Ocak 2017 Cumartesi 16:53
  • Deniz sevgilisi için mekan kapattı!06 Ocak 2017 Cuma 22:42
  • YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN...31 Aralık 2016 Cumartesi 03:06
  • Beklenmedik ayrılık31 Aralık 2016 Cumartesi 02:59
  • Emily'nin 10 milyon sevinci31 Aralık 2016 Cumartesi 02:37
  • Aslına döndü!31 Aralık 2016 Cumartesi 02:31
  • Bu sefer Arda kaçtı!31 Aralık 2016 Cumartesi 01:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim