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KYLİE JENNER CADILAR BAYRAMI İÇİN MADONNA OLDU!

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KYLİE JENNER CADILAR BAYRAMI İÇİN MADONNA OLDU!
Kylie Jenner ve yakın arkadaşı Anastasia Karanikolaou, Cadılar Bayramı için Madonna ve Britney Spears oldu. Kylie, 2003 yılına damga vuran öpüşme sahnesini de canlandırdı...

Dünyanın en ünlü milyarderi Kylie Jenner, en yakın arkadaşı Anastasia Karanikolaou ile Britney Spears ve Madonna kılığına girdi. Kylie sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta izlenme rekoru kırdı. Kendi paylaştığı görüntü dışında, pek çok Instagram kullanıcısı da viedoyu paylaştı. Çünkü iki yakın arkadaş, 2003 yılına damga vuran öpüşme sahnesini yeniden canlandırdı.

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Hatırlarsanız Madonna, 2003 MVT Müzik Ödülleri’nde Britney Spears ve Christina Aguilera ile sahneye çıkmış, yaptıkları seksi dansın yanısıra, efsane isim iki ünlü ismin de dudaklarına yapışmıştı…

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Madonna ve Britney Spears 2003 MTV Müzik Ödülleri’ndeki öpüşmeleriyle o yıla damga vurmuştu…

Kylie ve Anastaia’nın da öpüşme sahneleri sosyal medyaya damga vurdu. Kylie’nin saç ve özellikle kaşlarının neredeyse Madonna ile aynı olması ve kostüme ne kadar önem verdiğini de ortaya koymuş oldu.

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