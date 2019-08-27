KYK'DAN DİNİ CEMAATLERE MİLYONLARCA LİRA!

Medyafaresi.com'un haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu, iktidara yakınlığı ve dini içerikleri ile dikkat çeken vakıf ve derneklere para aktarmaya hız verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2017’deki yönetmelik değişikliğinin ardındandan "vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler" adı altında tarikat ve cemaatlere ait yurtlara aktardığı "yardımlar" yüzlerce milyon liraya ulaştı. Yönetmelik değişikliğinin ardından Ensar, TÜRGEV, TÜGVA ve İlim Yaymagibi dini vakıflara aktarılan bütçe ise bakanlık tarafından gizli tutuldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2018 bütçesinde 46 milyon TL olan “Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara taransfer” başlığının altındaki harcamalar için 2019 bütçesinden ise 203 milyon 786 bin’e yükseldi.
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Medyafaresi.com'un haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu, iktidara yakınlığı ve dini içerikleri ile dikkat çeken vakıf ve derneklere para aktarmaya hız verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2017’deki yönetmelik değişikliğinin ardındandan "vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler" adı altında tarikat ve cemaatlere ait yurtlara aktardığı "yardımlar" yüzlerce milyon liraya ulaştı. Yönetmelik değişikliğinin ardından Ensar, TÜRGEV, TÜGVA ve İlim Yaymagibi dini vakıflara aktarılan bütçe ise bakanlık tarafından gizli tutuldu.
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