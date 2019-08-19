KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yeni dönem yurt başvurularının başladığını açıkladı.

Milliyet com.tr'nin haberine göre; İstanbul'da Atatürk Kız Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulunan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yeni dönem yurt başvurularını bugün itibarıyla başlattıklarını duyurdu.