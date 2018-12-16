Kuzey ve Güney Kirazlı Ormanlarına Sahip Çıkılıyor

CHP, CHP'li İBB Meclis Üyesi Mehmet Berke Merter ve KİPTAŞ ortaklığında yapılması planlanan villalara dava açacak.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Berke Merter ve KİPTAŞ ortaklığında yapılması planlanan villa projesine CHP tarafından dava açılacağı duyuruldu.

İstanbul Beykoz’da toplam 2 milyon 470 bin 186 metrekarelik özel orman alanına 481 milyon lira yatırım bedeliyle 553 adet villa yapılmasını öngören proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iki hafta önce ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir’ kararı vermişti.

İstanbul Beykoz’da Kuzey ve Güney Kirazlı Ormanları’na yapılması planlanan villa projesi için hazırlanan imar planları dün askıya alındı.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu “Tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacak; Beykoz’da yapılmak istenen bu doğa katliamını durduracağız” diye konuştu.