Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünün otomobile arkadan çarpması sonucu, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, N.E. idaresindeki 44 BY 844 plakalı yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde, önünde seyreden, Sait Erçal'ın kullandığı 34 KM 7471 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücü Sait Erçal, yanında bulunan Müberra Erçal ve Yiğit Kaan Kıran ile otobüste bulunan yolculardan Melek Aslantaş ve Havva Sultan Tozal yaralandı.

Otomobilde sıkışan 3 kişi, vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.