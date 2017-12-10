Kuzey Kore'den Kudüs Çıkışı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına karşı çıktı. Kim Jong-Un, ülkesinin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayacağını söyledi.

Son dönemde yaptığı nükleer denemelerle gündeme gelen Kuzey Kore de Kudüs tartışmasına katıldı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı çıkarken, "İsrail diye Bir devlet mi var ki başkenti kudüs olsun" dedi.

AFP'nin haberine göre; Kuzey Kore Dışişleri Bakanı da Siyonist bir devleti tanımayacaklarını açıklarken, Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul ettiklerini söyledi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili yaptığı açıklamada ise ABD Başkanı Trump'ı sert bir dille eleştirirken, “Zihinsel engelli bunak, BM toplantısında tamamen özgür bir devleti (Kuzey Kore) yok etmekten bahsettiği için bu hareketine de şaşırmadık” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Trump’ın Kudüs kararı, “düşüncesiz ve şeytani” olarak nitelendirildi. Sözcü, “Bu hamle, tüm dünyaya kimin barışa karşı bir tehdit olduğunu açıkça gösteriyor” dedi.