  • BIST 108.341
  • Altın 146,436
  • Dolar 3,4355
  • Euro 4,1134
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAErdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti

Kuzey Kore yine füze fırlattı! Halk sığınaklara çağrıldı

»
Kuzey Kore yine füze fırlattı! Halk sığınaklara çağrıldı
Kuzey Kore, dünyayı tedirgin eden füze denemelerine bir yenisini daha ekledi ve ülkenin başkenti Pyongyang'dan doğu yönüne doğru balistik bir füze fırlattı.

Japonya'yı alarma geçiren füze denemesi nedeniyle, Japon hükümeti 'füzenin büyük olasılıkla toprakları üzerinden geçtiğini' açıkladı ve halka sığınaklara çekilme çağrısı yaptı. Kuzey Kore, geçen ay da Tokyo'nun 'benzeri görülmemiş bir tehdit' olarak nitelediği başka bir füze fırlatmıştı.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kasa yetiştiremediler15 Eylül 2017 Cuma 15:25
  • Topbaş'ın zor anları15 Eylül 2017 Cuma 15:20
  • 'Ender görülen bir görüşme'15 Eylül 2017 Cuma 15:15
  • Makine 24 milyon lira kazandırdı15 Eylül 2017 Cuma 15:11
  • Kazdıkça iskelet çıktı!15 Eylül 2017 Cuma 15:06
  • Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı14 Eylül 2017 Perşembe 14:04
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal : Tasvip etmiyoruz14 Eylül 2017 Perşembe 14:02
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreterini kabul etti14 Eylül 2017 Perşembe 13:59
  • Kuzey Kore: Japonya’yı batırır, ABD’yi küle çeviririz!14 Eylül 2017 Perşembe 13:55
  • Dolar güne 3.46'dan başladı14 Eylül 2017 Perşembe 13:54
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim