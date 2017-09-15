Japonya'yı alarma geçiren füze denemesi nedeniyle, Japon hükümeti 'füzenin büyük olasılıkla toprakları üzerinden geçtiğini' açıkladı ve halka sığınaklara çekilme çağrısı yaptı. Kuzey Kore, geçen ay da Tokyo'nun 'benzeri görülmemiş bir tehdit' olarak nitelediği başka bir füze fırlatmıştı.
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Kuzey Kore yine füze fırlattı! Halk sığınaklara çağrıldı
Kuzey Kore, dünyayı tedirgin eden füze denemelerine bir yenisini daha ekledi ve ülkenin başkenti Pyongyang'dan doğu yönüne doğru balistik bir füze fırlattı.
Etiketler: Kuzey Kore, füze, sığınak, haberler
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