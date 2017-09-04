Kuzey Kore yeni bir füze fırlatmaya hazırlanıyor

Associated Press (AP) haber ajansı, Kuzey'in yeni bir füze testine hazırlandığını son dakika koduyla duyurdu.

Yeryüzünü sarsan Kuzey Kore'nin hidrojen bombası testi, yeni füzelerin ateşlenmesini tetikledi. Güney Kore'nin doğu kıyılarında füze tatbikatı yapmasından saatler sonra bu kez Kuzey Kore'nin yeni bir denemeye hazırlandığı yönünde haberler geliyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesine hazırlandığını son dakika koduyla duyurdu. Güney Kore medyasının Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, fırlatılacak füze muhtemelen kıtalararası olacak.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'den gelecek muhtemel saldırılara karşı Hyunmoo II balistik füzelerini ateşledi. Ülkenin hangi noktasından fırlatıldığı açıklanmayan ve Kuzey'e yanıt niteliği taşıyan füzelerin fotoğrafları, dünyaya servis edildi. Ateşlenen füzeler gerçek mermi taşıyor.

Güney Kore ordusu aynı zamanda Kuzey sınırındaki Paju'da tatbikat yapıyor. AP ve Reuters, tankların sahne aldığı tatbikattan çok sayıda fotoğraf geçti.



Reuters haber ajansı, ABD ve Güney Kore'nin artan tehdide karşı daha fazla tatbikat yapmayı planladığını bildiriyor.

AP ayrıca, Çin sınırındaki bir kulede nöbet tutan Kuzey Koreli askerlerin fotoğrafını servis etti. Fotoğrafta, askerlerden ikisi otururken biri elinde silahla objektife bakıyor.

Alarm durumuna geçen Güney Kore ve Japonya'nın liderleri, bugün bir kez daha görüştü. Japon televizyonu NHK, Başbakan Shinzo Abe ve Güney Kore lideri Moon Jae-in'in telefonda konuştuğunu ve Pyongyang yönetimine daha fazla baskı yapılması için birlikte çalışacaklarını duyurdu.



ABD lideri Trump'ın 'haydut devlet' olarak tanımladığı Kuzey Kore'ye karşı en sert açıklama ise, Savunma Bakanı James Mattis'ten geldi. Beyaz Saray dışında gazetecilerin karşısına çıkan Mattis, ABD ya da ABD'nin müttefiklerini tehdit eden herhangi bir saldırının büyük bir askeri yanıtla karşılık göreceğini söyledi.

Askeri yanıtın 'etkili ve ezici' olacağını vurgulayan ABD Savunma Bakanı, Kuzey Kore'nin tamamen ortadan kaldırılmasını istemediklerini ancak çok fazla seçenekleri olduğunu da aktardı.

Başkan Trump ise, kilise çıkışında gazetecilerin askeri müdahale sorusuna 'Bakacağız' yanıtını verdi.



BMGK acil toplanıyor

Gözlerin çevrildiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ise, ABD, Japonya, Fransa, İngiltere ve Güney Kore'nin çağrısıyla bugün acil toplanıyor. Konsey, son bir haftada ikinci kez Kuzey Kore'yi masaya yatıracak.

Daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere olan BMGK'nın bu kez Pyongyang'a karşı nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

Zira, ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz Nisan ayından bu yana Çin üzerinden Kuzey Kore'ye baskı kurarak nükleer ve füze testlerini engellemeyi denedi ancak başarılı olamadı. Kuzey Kore'nin en önemli müttefiki konumunda bulunan Çin, genelde taraflara sağduyu çağrısı yaparak gelişmeleri takip ediyor.



Rusya ve Çin anlaştı

Çin resmi haber ajansı Şinhua, BRICS liderler zirvesinde bir araya gelen Şi Jinping ile Rusya lideri Vladimir Putin'in Kuzey Kore'ye karşı atılacak adımlar için anlaştığını bildiriyor. Putin ayrıca, dün Japonya Başbakanı Abe ile telefonda görüştü.

Kuzey Kore'nin füze yapımında kilometre taşları

BBC Türkçe



Kuzey Kore'nin füze programı 1976 yılında Mısır'dan gelen ilk paket Scud füzeleri ile başladı. 1984 yılında kendi tasarımları olan Hwasong'lar yapıldı. Bin kilometre menzili olan bu füzeler konvansiyonel, kimyasal ya da biyolojik savaş başlığı taşıyordu.

Hwasong'dan 1300 kilometre menzile sahip Nodong tasarımı üretildi.

2016 yılında Stratejik Çalışmalar Uluslararası Enstitüsü'nün analizinde füzelerin 'Güney Kore'nin tümünü ve Japonya'nın büyük bir kısmını vurma' kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Daha güçlü kapasiteye sahip olan Musudan füzeleri geliştirildi ve bu füzeler 2016 yılında test edildi.

Ne kadar uzağa gidebilecekleri ise kaynaklara göre değişiyor, İsrailistihbaratı 2 bin 500 kilometre derken Amerikan Füze Savunma Ajansı 3 bin 200 kilometre diyor. Başka kaynaklar ise 4 bin kilometre olabileceğini aktarıyor.

Ağustos 2016'da ise Pukguksong adında bir denizaltında bulunan 'yüzeyden yüzeye, orta menzilden uzun menzile' füzelerin test edildiği belirtildi.

4 Temmuz'da kıtalar arası füze denendiğinin açıklanması ise Pukguksong füzelerinin bir adım öteye taşınarak ABD'nin bir nükleer savaş başlığı ile tehdit edilebileceği anlamına geliyor.



3 Eylül'de gerçekleştirilen hidrojen bombası testi ise, yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Trump tüm ülkeleri uyardı!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile ticaret yapan herhangi bir ülke ile ticari ilişkileri kesebileceklerini ilan etti.

Türkiye güçlü şekilde kınadı

Kim Jong-un'un depreme yol açan hidrojen bombası denemesine, Türkiye de sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 3 Eylül 2017 tarihinde uluslararası hukuk ile bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayarak yaptığı hidrojen bombası denemesini, sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket olarak görüyor, en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

Kanada: Pyongyang mevcut rotasını terk etsin!

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kuzey Kore'den mevcut rotasını terk etmesini istedi. Yazılı açıklama yapan Trudeau, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kore liderliğindeki bu provokasyonlar, komşu ülkelerin yakınlarında nükleer silah geliştirme ve balistik füzeleri test etme yönündeki son derece tehlikeli saldırılarıyla birlikte onları daha da izole ediyor.



Kanada, agresif söylemi de dahil olmak üzere Kuzey Kore'nin mevcut rotasını terk etmesinde ısrarcıdır. Kuzey Kore, kapsamlı ve doğrulanabilir bir çözüm yolunda yapıcı diyalogun sürdürülmesine katkıda bulunmalıdır. BM Güvenlik Konseyi'ni, Kuzey Kore'nin provokasyonlarını etkili bir şekilde sınırlamak için daha kararlı adımlar atmaya ve tüm devletleri ilgili BM yaptırımlarını tam olarak uygulamaya çağırıyoruz."

Şehirleri haritadan silebilir!

Kuzey Kore'nin dün test ettiği hidrojen bombası, dünyadaki en tehlikeli silah. Gerçekleşen testte ortaya çıkan yıkıcı etki, 120 kiloton. Bu, 120 bin ton TNT'nin patlatılmasına eş değer ve birden çok şehri haritadan silme kapasitesine sahip.

Uzmanlar, test edilen hidrojen bombasının ABD tarafından Hiroşima'ya atılan atom bombasından sekiz kat daha güçlü olduğunu belirtiyor.

'Sayın seyirciler, her an dünyayı yok edebiliriz'

6.3 büyüklüğünde depreme neden olan patlamayı, Kuzey Kore'nin en ünlü sunucusu Ri Chun-hee resmi televizyondan gülücükler saçarak duyurdu, "Sayın seyirciler, her an dünyayı yok edebiliriz" dedi.

Bu yıl füze denemelerini sıklaştıran Kuzey Kore, ilk kıtalararası balistik füzelerini Temmuz ayında fırlatmıştı. Ağustos ayının sonunda fırlatılan balistik füze ise, Japonya'nın üstünden geçerek denize düşmüştü. Uzmanlar, Pyongyang'ın elindeki füzelerle ABD topraklarını vurabileceğini tahmin ediyor.

Menziller giderek artıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un döneminde, babası ve dedesinin ülkeyi yönettiği yıllara nazaran füze denemeleri büyük artış göstermiş durumda. Bu yıl içinde fırlatılan füzelerin sayısı şimdiden 10'u çoktan geçti, ateşlenen yeni füzelerin menzilleri giderek artıyor.

Pyongyang yönetimi, 11 yıldır nükleer silah programı nedeniyle BM yaptırımlarıyla yüz yüze. Yaptırımlar arasına son dönemde değerli madenlerin ihracının yasaklanması da eklendi.