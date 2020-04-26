Kuzey Kore Liderinin Bitkisel Hayatta Olduğu İddiası

Fırlattığı füzelerle dünyayı titreten ve corona virüs salgını sırasında bile yeni denemeler gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu kez sağlık durumuyla günlerdir gündemde.

Japonya basını, hakkında hasta olduğu yönünde söylentilerin olduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın bitkisel hayatta olduğunu iddia etti. İddiaya göre başarısız olan ameliyat sonucunda Kim Jong-un'ın sağlık durumu iyice kötüleşti. Japonya'da yayımlanan haftalık Shukan Gendai adlı dergi, Kuzey Kore'ye gittiği iddia edilen Çinli sağlık ekibinden birinden aldığı bilgiyi aktardı.



Derginin haberine göre nisan ayı başında Kim Jong-un'ın kırsal bir bölgeyi ziyareti sırasında göğsünü tuttuğu ve sol tarafı üzerine düştükten sonra yanındaki doktorlar tarafından en yakın hastaneye götürüldüğü belirtildi. Derginin haberine göre nisan ayı başında Kim Jong-un'ın kırsal bir bölgeyi ziyareti sırasında göğsünü tuttuğu ve sol tarafı üzerine düştükten sonra yanındaki doktorlar tarafından en yakın hastaneye götürüldüğü belirtildi.



Reuters haber ajansı da isimsiz kaynaklarına dayandırdığı haberinde Çin'in Kuzey Kore'ye Kim Jong-un'ın sağlık durumunun incelenmesi için tıp uzmanlarından oluşan bir ekip gönderdiğini yazdı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ise Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında çıkan "ölüm döşeğinde" haberlerin doğru olduğuna inanmadığını söyledi.



Güney Kore hükümeti de 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, günlerdir halkın önüne çıkmayan Kim Jong-un'ın hasta olduğuna yönelik bir işaret almadıklarını belirtmişti.



Ancak Shukan Gendai dergisinin aktardığına göre Kuzey Kore liderinin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Pekin'deki Ulusal Kardiyovasküler Hastalıkları Merkezi'nden 50 kişilik bir ekip perşembe günü Kuzey Kore'ye hareket etti.



Ebedi ve kurucu lider Kim Il-Sung için her yıl geniş çaplı kutlamalar düzenleniyor. Kim'in milli bayram olan bu günde kutlamalara ilk kez katılmaması dikkat çekti.



Kuzey Kore devlet medyası, geçen hafta yapılan bir füze denemesiyle ilgili haberinde de Kim'den hiç söz etmedi. Kuzey Kore medyası, bu tür denemelerde her zaman Kim'in görüntülerini yayımlıyordu.



Dünya Kim'in sağlık durumunun kötü olduğuna ilişkin haberi, Amerikan CNN International'dan öğrenmişti. CNN televizyonuna, göre adı açıklanmayan Amerikalı yetkililer, Kim'le ilgili istihbaratı takip ettiklerini söyledi. Ülkede, en üst düzey liderlik pozisyonunu almaya adaylar olarak görülenlerin arasında Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong da var.



Öte yandan Reuters, son olarak Kim Jong'un'a ait olduğu düşünülen trenin uydu görüntülerini paylaştı. Reuters haber ajansı, Kuzey Kore üzerine araştırmalar yapan Washington merkezli kurumun elindeki uydu görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ait özel bir tren Wonsan'a giderken tespit edildi. Ancak Kim Jong-un'un Wonsan'da olup olmadığını doğrulayamadı. Raporda, "Trenin varlığı Kuzey Koreli liderin nerede olduğunu kanıtlamıyor veya sağlığı hakkında hiçbir şey belirtmiyor, ancak Kim'in ülkenin doğu kıyısında elit bir bölgede kaldığını bildiren raporları desteklemekte" denildi.