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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iktidardaki partinin 75'nci kuruluş yıldönümünde, yaşadıkları zorluklar nedeniyle halktan gözyaşları içinde özür diledi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kıtalararası yeni bir balistik füze ve diğer askeri teçhizatın sergilendiği askeri geçit töreninde konuşan Kim, bir ara gözlüklerini çıkarak gözyaşlarını sildi ve "Halkımız bana güvendi, gökyüzü kadar yüksek, denizler kadar derin umutlarını bana bağladı. Ama ben bunlara yeteri kadar yanıt veremedim. Bunun için çok üzgünüm" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kuzey Kore'nin önceki liderleri olan dedesi ve babasına atıf yapan Kim, "Tüm halkın güveni sayesinde, büyük yoldaşlarımız Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in davasına sahip çıkma sorumluluğu bana verildi. Ama çabalarım ve samimiyetim, halkımızı hayatlarındaki sıkıntılardan kurtarmaya yetmedi" diye konuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kim, konuşmasının önemli bir bölümünü, alışılmışın dışında Kuzey Kore halkının çektiği sıkıntılarına ayırdı.

"Büyük zorluklar, görülmemiş felaketler"
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kim "büyük zorluklar", "sayısız sıkıntılar" ve "görülmemiş felaketler"den söz etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Koronavirüs salgınıyla ekonomik zorlukların iyice ağırlaştığı ülkenin en büyük ticaret ortağı Çin'le ticareti büyük oranda düştü.

Pyongyang Ocak'ta Çin sınırını kapatmış ve bir koronavirüs vakası bile bildirmemişti. Uzmanlar, hiç vaka olmadığı iddiasını inandırıcı bulmuyor.

Füze ve nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yıllardır uluslararası yaptırımlar uygulanıyor. Doğal afetlerin de ülkedeki durumu ağırlaştırdığı belirtiliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü'nün Kuzey Kore Direktörü Hong Min, "Kim'in böyle bir etkinlikte neden gözyaşı dökme aşamasına geldiğine bakmak gerekiyor. Satır aralarında liderliğinin çok büyük baskı olduğunu görebiliyorsunuz" dedi.

'Tüm nükleer gücümüzü seferber ederiz'
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kim konuşmasında ayrıca, dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle zorluk yaşayan halklara destek belirtti, Güney Kore ile ilişkilerinin geliştirilmesini umut ettiğini söyledi.

Kuzey Kore lideri, alışılmadık şekilde gece karanlığında sabaha karşı yapılan törende tehdit edilmeleri halinde tüm nükleer güçlerini seferber edeceklerini vurguladı ancak doğrudan Washington'u hedef almaktan kaçındı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin törende uzun menzilli yeni füzesini sergilemesi nedeniyle kaygı belirtti ve Kuzey'i, nükleer programının tasfiyesiyle ilgili görüşmelere dönmeye çağırdı.

Guardian gazetesine göre bir Amerikalı yetkili, ABD'yle yapılan müzakerelerin çıkmaza girdiği bir ortamda Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programına öncelik vermeye devam etmesinin "düş kırıklığı" yarattığını söyledi.

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