Kuzey Kore: Japonya’yı batırır, ABD’yi küle çeviririz!

Tüm dünyayı karşısına alan Pyongyang yönetimi, bu kez tehdit boyutunu artırdı. Gözünü karartan Kuzey Kore, nükleer silahlarla saldıracağı Japonya'nın denize batırılabileceğini savundu.

Kuzey Kore’nin dış ilişkilerini ve propaganda işlerini kontrol eden Kore Asya-Pasifik Barış Komitesi, bugün Washington'a uymakla suçladığı Japonya’yı batırmakla, ABD’yi ise küle çevirmek ve karanlığa mahkûm etmekle tehdit etti. Ülkenin kendi kendine yetebilmesine ve Marksizm’e dayanan Kuzey Kore resmi ideolojisi Juche’ye ve ülkenin gelişen nükleer teknolojisine atıfla “Dört takımada Juche’nin nükleer bombasıyla denize batırılmalıdır. Japonya’nın artık etrafımızda var olmasına ihtiyaç yok” ifadeleri kullanıldı.

Komitenin açıklamasında Kuzey Kore’ye yaptırım kararı alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) de dağılma çağrısı yapıldı. Ayrıca BMGK, “ABD’nin emriyle harekete geçen ve parayla satın alınabilen ülkelerden oluşan şeytani bir araç” olarak nitelendirildi. Güney Kore için de “hainler ve ABD köpekleri” ifadesi kullanıldı.

Japonya’dan Kuzey Kore’nin açıklamasına sert tepki geldi. Japonya Kabine Baş Sekreteri Yoşihide Suga, “Bu açıklama korkunç ve aşırı provokatif. Bölgesel gerginliği tırmandıran, kesinlikle kabul edilemez bir şey” dedi.

Pyongyang yönetiminin 2006 yılından bu yana en güçlü nükleer denemesini 3 Eylül'de yapmasının ardından, ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore yönetimine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı, Pazartesi günü BMGK'da oybirliğiyle kabul edilmişti. Tasarı, nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'ye rafine petrol satışına sınırlama getiriyor. doğalgaz ve en büyük ikinci gelir kaynağı tekstil ihracatına ambargo uygulanmasını talep ediyor. Böylece BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar içeren 9'uncu kararı onaylamış oldu.