KUZEY KORE GÜNEY KORE İLE GÖRÜŞMELERİ SONLANDIRDI

Kuzey Kore askeri tatbikatları nedeniyle Güney Kore ile müzakereleri sonlandırma kararı aldı.

Kararın ardından Pyonyang'ın iki füze denemesi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Kuzey Kore'nin, Güney Kore ile müzakereleri sonlandırmasının ve bundan Seul'ü sorumlu tutmasının hemen ardından füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, "İki ne olduğu belirlenemeyen obje yerel saatle 08.00'de fırlatıldı ve 30 kilometre yüksekliğe ulaşarak 230 kilometre yol katetti" denildi.

SON BİR AYDA 6 FÜZE DENEMESİ YAPILDI

Kuzey Kore, son bir ayda 6 füze denemesi gerçekleştirdi. Pyongyang, ABD ve Güney Kore'nin geçen hafta başlayan ortak askeri tatbikatını kınamış ve bunu bir "savaş hazırlığı" olarak nitelendirmişti. Pyongyang yönetimi tatbikatın, ABD Başkanı Donald Trump ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile yaptığı anlaşmalara da aykırı olduğunu savunmuştu.

Füze denemeleri, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Trump'ın Haziran ayında nükleerden arınma müzakerelerini yeniden başlatma kararını izliyor.

GÜNEY KORE LİDERİ: İKİ KORE ÜLKESİ 2045'E KADAR BİRLEŞECEK

Pyongyang'ın Seul ile müzakereleri sonlandırma kararı, Güney Kore lideri Moon'un konuyla ilgili yaptığı açıklamaların da ardından geldi.

Kore yarımadasının Japonya'dan bağımsızlığını kazanmasının 74. yıl dönümü kapsamında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Moon, Güney Kore ve Kuzey Kore'yi 2045'e kadar birleştirme sözü verdi.

Kore yarımadası 2. Dünya Savaşı'nın sonunda iki ülkeye ayrılmıştı.

Cumhurbaşkanı Moon, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arınması hedefinin "en kritik dönemecinde" bulunduklarını da söyledi.

Televizyonlardan yayınlanan konuşmasında, "Kendisine, Doğu Asya'ya ve dünyaya barış ve zenginlik getirecek yeni bir Kore yarımadası bizi bekliyor" dedi.

KUZEY KORE'NİN YANITI NE OLACAK?

Pyongyang'dan yapılan yazılı açıklamada, "Şu anda bile, Güney Kore ortak askeri tatbikatına devam ediyor ve barışçıl bir ekonomiden ya da barışçıl bir rejimden bahsetmeye hakkı yok" denildi.

Açıklamada Güney Kore Cumhurbaşkanı için, "Çok yüzsüz bir adam" ifadeleri de kullanıldı.

Kuzey Kore'den bir askeri sözcü resmi haber ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Nükleerden arınma müzakerelerindeki açmaz tatbikat yapma kararı nedeniyle tamamen Güney Kore'nin suçu" demişti.