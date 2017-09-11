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Kuzey Kore ABD’ye rest çekti

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Kuzey Kore ABD’ye rest çekti
Kuzey Kore, ABD’nin girişimiyle bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde ele alınması beklenen yeni ve sert yaptırımları öngören toplantı öncesi, ABD’ye ‘rest çekti’.

Kuzey Kore, Güvenlik Konseyi’nde yapılacak toplantıda, ‘Kuzey Kore yönetiminin mal varlığını, lideri Kim Jong Un’un kişisel tüm mal varlığını dondurmayı, Kim Jong-Un’a uluslararası seyahat kısıtlaması getirmeyi, Kuzey Kore'ye ham ya da işlenmiş petrol ürünleri ve doğal gaz sıvıları ile tekstil ihracatını bütünüyle yasaklamayı, yurt dışında çalışan 100 bin Kuzey Korelinin maaşların dondurulmasını’ öngören yaptırımlar tasarısının görüşülmesi öncesi yaptığı açıklamada, tasarının geçmesi için ABD’nin BM’ye ‘uygun bir fiyat’ ödeyeceğini savundu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’nın, devlet medyasında yer alan bildiride, ‘ABD’nin yasalar ve uluslararası hukuk dışı bir biçimde çözüm üretmesi durumunda, aynı yolla karşılık verilecektir’ tehdidi savruldu.

Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (DPRK) adı ile geçilen bildiride ‘DPRK, nihai araçların herhangi bir biçimini kullanmaya hazır ve istekli’ olduğu vurgulandı ve ‘DPRK tarafından yapılacak önlemler ABD’ye bütün tarihi boyunca yaşanmış en büyük acı ve ızdıraba neden olacak’ resti çekildi.

BM Güvenlik Konseyi’ne üye bir ülke tarafından sunulan karar tasarısının kabul edilmesi için, üye 15 ülkeden dokuzunun onayı ve Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olan ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ya da Çin tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

 

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