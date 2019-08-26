KUZEY IRAK'TA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

DHA'nın haberine göre; Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.