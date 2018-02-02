PAYLAŞTSK' dan yapılan açıklamada;Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir.Irak Kuzeyi Hakurk /Avaşin/Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 01 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 4 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir."
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Kuzey Irak'a hava harekatı
Türk savaş uçakları Irak' ın Kuzeyi'ndeki Hakurk/Avaşin/Basyan bölgelerinden, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen BTÖ mensuplarına yönelik hava harekatı düzenledi. Hava operasyonunda terör örgütünün 4 hedefi imha edildi.
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