'Kuyu' ile ilgili beklenen açıklama geldi!

İstanbul Beykoz'da ormanlık alandaki bir sondaj kuyusunda 11 gün kaldıktan sonra kurtarılan Kuyu köpeğe Parvorial Enterit (kanlı ishal hastalığı) teşhisi kondu.

İtfaiye, Türkiye Taşkömürü Kurumu çalışanları ve hayvanseverlerin koordineli çalışması ile kurtarılan Kuyu köpek durgunluk, halsizlik, kusma, yüksek ateş, iştahsızlık bulgularının olması nedeniyle İBB Hayvan Hastanesi'ne getirildi.

KUYU BÖYLE KURTARILMIŞTI

İBB, "Kuyu köpeğin tedavi süreci devam etmekte olup, farklı bir birimimizde herhangi bir müdahale yapılmadı. İkincil enfeksiyon riski ve aşı periyodunun tamamlanması için müşahede altında tutulmaktadır. Kuyu'nun sağlığı açısından ziyaret yapılamamaktadır. Kuyu köpekten insanlara herhangi bir bulaşıcı hastalık gözlenmemiştir" açıklamasını yaptı.