  • BIST 109.808
  • Altın 378,680
  • Dolar 6,7776
  • Euro 7,7039
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAŞok Haber DJ Caner Çalışır Vefat Etti İddiası Doğru Mu ?

Kuvvetli Yağışlar Geliyor! Hangi 20 İl Dikkat Etmeli !

»
Kuvvetli Yağışlar Geliyor! Hangi 20 İl Dikkat Etmeli !
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde bulunan 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Marmara'nın güney ve batısında yarın yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

20 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Bartın illerinin iç kesimleri), Marmara'nın güney ve batısı (Bursa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ve Çanakkale'nin doğu ilçeleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat) yarın öğleden önce yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

meteoroloji-20-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisinda-13311400_625_m.jpgVATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Haberler.com

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaz Dostum!03 Haziran 2020 Çarşamba 11:27
  • D’S DAMAT YENİ NORMALE UYUMLU TEDBİRLERİ İLE TÜM MAĞAZALARINDA HİZMETE HAZIR01 Haziran 2020 Pazartesi 20:17
  • İnsanlık Uyutulur, Kaos Uyumaz!31 Mayıs 2020 Pazar 11:30
  • Yaz Dostum!30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:38
  • Sağlık Bakanlığından AVM'ler İçin Yeni Normal Kararları28 Mayıs 2020 Perşembe 15:22
  • Aile Sağlığı Merkezlerinde Yeni Normal Nasıl Olacak?28 Mayıs 2020 Perşembe 14:47
  • İstanbul'da Bir Hafta Yağmur Var!28 Mayıs 2020 Perşembe 12:48
  • Flaş... Flaş... Cuma Namazı Kılınacak Camiler Belli Oldu!28 Mayıs 2020 Perşembe 12:34
  • Bu Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Olacak mı?28 Mayıs 2020 Perşembe 11:49
  • Salgını Kontrol Altına Almışlardı!28 Mayıs 2020 Perşembe 11:48
    • Ege'de Yapılan Tacizlerin İzahı Mümkün Değildir
    • Hande'den Kerem'e Flaş Sözler!
    • İstanbul'da 65 Yaş Üstü Seyahat İzin Kuyruğu
    • HES Kodu nedir? HES Kodu Nasıl Alınır?
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim