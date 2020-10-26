Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre haftanın ilk iki günü önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor...

Sözcü Gazetesi'nde yer alan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞIŞMeteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumuna göre Çarşamba günü itibariyle; Aralarında İstanbul ve İzmir’in de yer aldığı birçok ilde sağanak yağış gözleniyor. Perşembe günü yağışlar Ege ve Marmara bölgesinin yanı sıra Batı Karadeniz’de de etkili olacak.Cuma günü itibariyle etkisini kaybeden yağışlar Marmara bölgesinde devam edecek.