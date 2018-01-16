Küvet Pozu İşinden Etti!

Meryem Uzerli son günlerde küvvette verdiği pozlarla oldukça dikkat çekmişti.

Sosyal medyada oldukça rahat tavırlar sergileyen Uzerli'nin bu pozları başına bela oldu. Çalıştığı menajerlik ofisi Meryem Uzerli ile yollarını ayırdı. Menajerlik şirketinin Meryem Uzerli'nin başına buyruk davrandığı, söz dinlemediği ve kariyer yolunda anlaşamadıkları için çalışmayı bıraktıkları konuşuluyor.