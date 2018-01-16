Sosyal medyada oldukça rahat tavırlar sergileyen Uzerli'nin bu pozları başına bela oldu. Çalıştığı menajerlik ofisi Meryem Uzerli ile yollarını ayırdı. Menajerlik şirketinin Meryem Uzerli'nin başına buyruk davrandığı, söz dinlemediği ve kariyer yolunda anlaşamadıkları için çalışmayı bıraktıkları konuşuluyor.
- BIST 114.418
- Altın 163,214
- Dolar 3,8050
- Euro 4,6533
- İstanbul 10 °C
- Ankara 2 °C
- TSK, tankları sınıra konuşlandırıyor!
- Karabulut Cinayetinde Flaş Gelişme
- Trump'a Cevap Verdi!
- İncirlik'te Uçak Hareketliliği
- Erdoğan'dan Afrin Açıklaması!
- Hawk Füzeleri Oraya Çevrildi!
- Küvet Pozu İşinden Etti!
- Hadise Çıldırdı!
- Şiddet Mağduru!
- Sınırdaki Hareketlilik Devam Ediyor!
- NATO'ya PYD Mesajı!
- Kritik Görüşme
- Sapık Komşunun Tacizi Cinayetle Bitti
- CHP Genel Başkan Adaylığını Açıklayacak!
- Uyuşturucu Operasyonu!
Küvet Pozu İşinden Etti!
Meryem Uzerli son günlerde küvvette verdiği pozlarla oldukça dikkat çekmişti.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Küvet Pozu İşinden Etti!Meryem Uzerli son günlerde küvvette verdiği pozlarla oldukça dikkat çekmişti.
Hadise Çıldırdı!Hadise'nin "Sıfır Tolerans" şarkısına çektiği klip ceza almıştı. Konuyla ilgili yeni açıklamalar yapan Hadise sert konuştu.
Şiddet Mağduru!Sunucu Eda Pera Küçük 'Baba Candır' dizisinde birlikte rol aldığı Tolga Pancaroğlu ile sevgili olmuştu. Tolga Pancaroğlu, ilişki süresince bir çok kez Eda Pera Küçük'e şiddet uygulamış, son şiddete maruz kaldığında hastanelik olmuştu.
Parayı Bulunca Oynadı!Ajda Pekkan, Azerbaycan’ın Nargis adlı magazin dergisinin 5’inci yıl kutlamasında sahneye çıktı. Haydar Aliyev Sarayı’ndaki konser sonrası ünlü şarkıcı Mugam Club’a gidip gönlünce eğlendi.
İhanet mi Etti?Sıla, Ahmet Kural'la olan ilişkisini noktaladı. Ayrılığın ardından ihanet iddiaları gündeme geldi.
- 16:49 - TSK, tankları sınıra konuşlandırıyor!
- 16:46 - Karabulut Cinayetinde Flaş Gelişme
- 16:46 - Trump'a Cevap Verdi!
- 16:43 - İncirlik'te Uçak Hareketliliği
- 16:43 - Erdoğan'dan Afrin Açıklaması!
- 16:41 - Hawk Füzeleri Oraya Çevrildi!
- 14:15 - Küvet Pozu İşinden Etti!
- 12:59 - Hadise Çıldırdı!
- 12:58 - Şiddet Mağduru!
- 12:50 - Sınırdaki Hareketlilik Devam Ediyor!
- 12:47 - NATO'ya PYD Mesajı!
- 11:02 - Kritik Görüşme
- 10:57 - Sapık Komşunun Tacizi Cinayetle Bitti
- 10:50 - CHP Genel Başkan Adaylığını Açıklayacak!
- 10:49 - Uyuşturucu Operasyonu!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim