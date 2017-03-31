Kutsi'nin sevgilisi ölümden döndü!

Yaklaşık bir yıldır binicilik eğitimi alan ve atlara karşı büyük bir sevgi besleyen Feyza Çıpa, 10 gün önce az daha bu tutkusunun kurbanı oluyordu.
APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI
Atlara ve biniciliğe tutkuyla bağlanan Çıpa, haftanın her günü Ömerli’de bir binicilik eğitimi merkezinde ata biniyor.Eğitimi sırasında dengesini kaybederek atın üzerinden savrulan ve sert bir şekilde zemine düşen Çıpa, acilen hastaneye kaldırıldı.
YÜRÜMEKTE BİLE ZORLANIYOR
Kazanın ardından sozcu.com.tr’ye konuşan Çıpa, "Dört nal engel atlıyordum. Parkur yapıyordum. O sırada düştüm. Vücudumun çeşitli yerlerinde ezilme oldu. Elim kırıldı. Şu an yürümekte zorluk çekiyorum ama buna da şükür" diyerek kazanın detaylarını anlattı.
Feyza Çıpa, en az iki ay boyunca ata binemeyeceğini sözlerine ekledi.